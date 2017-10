Bad-Dürrheim Nopper informiert

Gründe seien, dass der Anteil alter Menschen und deren Unterstützungsbedürftigkeit zunehme. Die mittlere Generation sei mit der Dreifachaufgabe Kinder, Berufstätigkeit und Betreuungsaufgaben überfordert. Die Zentralisierung im Handel und bei den Dienstleistern habe bewirkt, dass sich die Versorgungslage insbesondere zum Nachteil älterer Menschen in den Teilorten verschlechtert habe. Die vorhandenen und sich verstärkt auftuenden Lücken können nicht allein durch professionell angebotene Dienstleistungen geschlossen werden, da auch die Frage der Finanzierbarkeit für den Einzelnen eine große Rolle spiele.

Die organisierte Nachbarschaftshilfe soll ein verlässlicher Bestandteil in der Daseinsfürsorge werden, erklärte Nopper. Die gehe jedoch nicht ohne Gegenleistung in Form von Aufwandsentschädigungen, denn nur so werde die Schwelle für die Inanspruchnahme von Hilfsleitungen im dörflichen Umfeld niedriger. Zudem falle es leichter, regelmäßig Bedarf ohne schlechtes Gewissen anzufordern. Um die Nachbarschaftshilfe bewerkstelligen zu können, braucht es Menschen, die sich bei diesem Projekt einbringen möchten. Dazu findet für Interessierte am Freitag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr ein Informationsabend in der Aula der Ostbaarschule in Oberbaldingen statt.