Bad-Dürrheim Noch kein türkischer Wahlkampf hier

Bad Dürrheim (rtr). Diese Frage stellte Jürgen Efinger in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Stadtverwaltung. Außerdem wollte er wissen, ob es schon entsprechende Anfragen von türkischen Politikern gebe, hier in Bad Dürrheim aufzutreten. Bürgermeister Walter Klumpp bezog dazu nicht grundsätzlich Stellung, sondern meinte lediglich, es gebe keine solchen Anfragen. Deshalb sei das Thema auch nicht aktuell, wie die Stadt in einem solchen Fall vorgehe.