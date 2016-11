Bad Dürrheim. Der Chriskindlemarkt eröffnet am heutigen Samstag um 11 Uhr und hat bis 21 Uhr geöffnet, am morgigen Sonntag von 11 bis 18 Uhr. 130 Stände laden Groß und Klein in die Innenstadt ein zum Bummeln, und Essen ein. Am heutigen Samstag, 11 Uhr wird der Christkindlemarkt durch Bürgermeister Klumpp mit musikalischer Begleitung des Blasorchesters sowie der Kutscheinfahrt von Nikolaus und Knecht Ruprecht eröffnet. Um 12.30 Uhr spiel das Jugendorchester des Musikvereins Tuningen. Um 14 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, Weihnachtslieder zu präsentieren. Danach folgt ein Weihnachtskonzert des Musikvereins Weigheim um 15.30 Uhr. Der letzte Auftritt an diesem Tag um 17 Uhr hat die Bläserjugend des Musikverein Unterbaldingen. Am Sonntag kommt um 11 Uhr mit Nikolaus und Knecht Ruprecht, musikalisch von dem Jugendblasorchester umrahmt. Um 12.30 Uhr wird die Hoh’wald Musig spielen, um 14 Uhr der Musikverein Harmonie Schwenningen und als musikalischen Abschluss um 15.30 Uhr die Alphornmusik.