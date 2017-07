Bad-Dürrheim Nicole Grieshaber ist die Neue

Nicole Grieshaber will in ihrer Funktion die 15 Stunden Öffnungszeit nicht vermindern, allerdings anders legen. So wird der Bohrturm künftig mittwochs und donnerstags von 16 bis 21 Uhr geöffnet sein und freitags von 17 bis 22 Uhr. Das bedeute jedoch nicht, dass man am Wochenende nichts mehr machen wolle. Sie habe in ihrem neuen Konzept freie Stunden für spontane Aktivitäten eingeplant. Grieshaber liegt auch viel daran, die Jugendlichen in ihrer Konzeption "mitzunehmen". Sie hofft, dass viele Jugendliche dabei bleiben und viele neue hinzukommen werden.

Das Ehrenamt soll weiter gestärkt und das Programm zusammen mit den Jugendlichen aufgebaut werden – abhängig von Realisierbarkeit und den Finanzen. Nicole Grieshaber will ihnen wertschätzend begegnen, ihr Selbstwertgefühl stärken.

Sie zeigte sich dankbar gegenüber der Stadt, dass ihr frei zur Verfügung stehende Stunden genehmigt wurden. Mit diesen können dann nicht nur spontane Aktivitäten umgesetzt werden. Es können auch Einzelgespräch außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendtreffs stattfinden oder eine Begleitung bei schwierigen Terminen, beispielsweise beim Jugendamt oder auch bei einer Suchtberatungsstelle. In Kürze wird einer der Termine außer der Reihe stattfinden, dann werden die Jugendlichen für die Senioren des Kurstifts an der neuen Feuerstelle beim Bohrturm grillen. Nicole Grieshaber will auch weiterhin die Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen suchen.