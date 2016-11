Bad-Dürrheim Nichts an seiner Anziehungskraft verloren

"Es mag auch am Wetter liegen, das ist für solch eine Veranstaltung einfach ideal", vermuteten einige der Aussteller. Für einen Spaziergang durch die herbstliche Natur war es zu nasskalt und so bot es sich doch bestens an, im Trockenen durch den warmen Siedersaal zu bummeln, nette Leute zu treffen und vor allem das Kunsthandwerk zu bestaunen und auch zu erwerben. Für jeden Geschmack und Bedarf war etwas dabei, alles von den Ausstellern an ihren Ständen liebevoll und dekorativ aufgebaut. Markant für den Markt war, nicht alltägliche Kunstwerke kennen zu lernen.

Im Voraus wurden die Aussteller sorgfältig ausgewählt, denn die Organisatorinnen, darunter Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH sowie Sabine Hilker legen großen Wert darauf, dass Kunstwerk gezeigt wird, das sich von der Masse abhebt. So war es kein Wunder, dass Besucher, die mit dem Auto kamen, zunächst geduldig einen Parkplatz suchen mussten. An den Kennzeichen der Fahrzeuge war zu sehen, dass viele eine weitere Anfahrt nicht scheuten. Sie kamen unter anderem aus der Gegend um Offenburg, Freiburg und Konstanz, ein Zeichen dafür, wie bekannt und beliebt der Kunst-Hand-Werk-Markt ist.

Schmuck, Ton- und Porzellanwaren wurden angeboten, lustige rote und grüne Wichtel, große Skulpturen aus Holz und Metall, gefilzte Stulpenwärmer, Warmes aus Fell und Leder, hübsche Kinderbekleidung, duftende Naturseife, farbenfrohe kunstvoll modellierte Power-Frauen und vieles, vieles mehr.