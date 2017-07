Bad-Dürrheim Nicht auf einen Stil festgelegt

Die Malerei bedeutet für Uta Spänle, die erst in diesem Jahr nach Bad Dürrheim gezogen ist, neben ihren anderen Aufgaben eine ununterbrochene Lebensspur. Sie bringt sie wieder auf den Weg zu sich und zu anderen Menschen. Mehrere Besuche von Seminaren in Kunstschulen und bei internationalen Künstlern erweckten neue Ideen in Acryl und Öl sowie neue Techniken. Sie entwickelt ihre Werke von der Gegenständlichkeit bis zur Abstraktion, schafft, was sie emotional bewegt, was sie fühlt und sieht. Sie möchte sich nicht an einen festen Stil binden. Ihr Malprozess besteht aus vielen Schichtungen, intensiven Farbschüttungen, gekratzten Liniengebilden, mitunter wird der Pinsel auch durch die Hände ersetzt.

Uta Spänle arbeitet mit Erde, Sand und Erdpech. Das Entstehen eines Bildes ist immer eine experimentelle Auseinandersetzung und Spurensuche.

Sie ist Mitglied der Künstlergilde Donaueschingen und des Förderkreises der Jugendkunstschule. Seit 1977 waren ihre Werke bei zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen vertreten.