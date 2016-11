Bad-Dürrheim Neues TSF-W durchgetestet

Bad Dürrheim-Hochemmingen. Angenommen wurde, das bei Reparaturarbeiten an einem Auto in der alten Scheune der Familie Laufer in der Schweizerstraße ein Brand entstand und dieser auf das Gebäude übergreifen würde. Zwei Monteure versuchten noch mit Hilfe von zwei Nachbarn das Feuer zu löschen, was aber scheiterte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Erkunden der Lage durch Gruppenführer Marco Erath, der mit Karl Fehrenbacher und Harald Fischerkeller die Übung plante, stellte sich durch die Befragung der Monteure heraus, dass vier weitere Personen im Schopf seien. Durch Rauchentwicklung kamen sie jedoch nicht mehr aus dem Gebäude, somit bekamen die Atemschutzträger den Befehl Menschenrettung von vier Personen im Gebäude.

Hier zeigte sich, dass sich das neue Fahrzeug hervorragend bewährte, denn der Angriffstrupp konnte durch das neue TSF-W mit einer im Fahrzeug befindlichen Schnellangriffsleitung und 750 Liter Wasser viel schneller agieren. Sie nahmen in der Scheune den Innenangriff vor und retteten in sehr kurzer Zeit die vier Personen, gespielt von der Jugendfeuerwehr, aus dem Gebäude.