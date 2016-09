Bad-Dürrheim Neues Programm

Bad Dürrheim. Von Olaf Hovingh, der das Projekt im Jahr 2012 in die Kurstadt gebracht hat, hat sie jetzt die Leitung übernommen und für die Monate von Oktober bis Dezember sieben Angebote für die Kinder zusammengestellt. Mitmachen können dabei Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, sie werden bei den Unternehmungen von den ehrenamtlichen Kulturlotsen betreut, derzeit stehen 21 Personen als Paten zur Verfügung. Auch Olaf Hovingh, der sich im Spätherbst von Bad Dürrheim verabschieden wird, ist bis dahin noch als Pate mit dabei.

Sehr erfreulich ist es für Gerlinde Hummel-Höfflin, dass wieder Sponsoren bereit waren, das Projekt zu unterstützen. Von ihnen hänge es ab, was man den Kindern bieten könne. So waren schon Busfahrten nach Freiburg, Stuttgart und Friedrichshafen möglich. Mit dem neuen Programm geht es am 22. Oktober ins Kinder- und Jugendmuseum nach Donaueschingen, am Freitag, 28. Oktober nach Biesingen ins Backhäusle. Eine Fahrt ins Schloss nach Sigmaringen ist am 12. November geplant. Eine Lesung mit der Sachbuchautorin Bärbel Oftring findet am 18.November in der evangelischen Bücherei statt, wobei es um Wale und Haie geht. Am 26. November geht es nach Donaueschingen, ins Museum Art.Plus, dort wird die Ausstellung "between" besucht, wobei die Kinder von Bildhauern zur eigenen Kreativität motiviert werden. Am 3. Dezember kann im Städtischen Kunstmuseum in Singen mit Farben geforscht und experimentiert werden. Den Abschluss für dieses Jahr bildet am 9. Dezember die Fahrt nach Dietingen in die Welt der Kristalle. Nicht alle Unternehmungen seien neu, lässt die Projektleiterin wissen.

Man sei darauf bedacht, mit den Kindern etwas zu unternehmen, bei dem sie selbst aktiv sein können, so werde für sie das Erlebte interessanter und deutlicher. Olaf Hovingh fügt hinzu, dass man als Organisator dankbar sei, dass die Eltern immer wieder ihre Kinder an den Angeboten teilnehmen lassen, was zeige, dass sie von der Arbeit der Kulturlotsen überzeugt sind. Bürgermeister Walter Klumpp betonte, dass die Stadt und der Projekt-Beirat Bürgerschaftliches Engagement mit dem Projekt "Kulturlotsen" einen wesentlichen Beitrag im Sinne der Chancengleichheit leiste. Durch die Patenschaft zwischen Jung und Alt erhalten noch mehr Kinder Zugang in die "Welt der Kultur".