Bad-Dürrheim Neues Kfz kommt

Das neue Fahrzeug wird in dem vor einem Jahr erweiterten Feuerwehrgerätehaus untergestellt, gab Abteilungskommandant Harald Fischerkeller in der Sitzung des Ortschaftsrat bekannt. Da sich die Wehrmänner mit dem neuen Fahrzeug jedoch erst noch vertraut machen müssen und entsprechende Proben abzuhalten sind, wird die Neuanschaffung vorerst nicht zum Einsatz kommen. Sollten Einsätze jeglicher Art erforderlich sein, wird die Wehr mit dem noch bis November zur Verfügung stehenden TSF ausrücken. Dieses Fahrzeug mit dem Baujahr 1979 wird in zwei Monaten außer Dienst gestellt. Da die Platzkapazitäten im Gerätehaus nicht für zwei Fahrzeuge ausreichen, wird das TSF im Farrenstall bei der Gemeindehalle untergestellt.

Fischerkeller appellierte abschließend an die Bürger, das vor dem Farrenstall bestehende absolute Halteverbot unbedingt zu beachten, weil ansonsten die Wehr zu Einsätzen mit ihrem Fahrzeug nicht ausrücken könnte.