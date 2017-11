Bad-Dürrheim Neues Bettenhaus geht in Betrieb

Mit Leben hingegen füllt sich das neue Bettenhaus der Luisenklinik. Die ersten Patienten werden dort am Montag begrüßt. Bis Ende nächster Woche sei das Haus bereits voll belegt, so Wahl. Die offizielle Einweihung des Rolf-Wahl-Hauses folge am 20. Februar. Dann werde der Umwelt- und Naturschutzverband BUND der Klinik außerdem zum dritten Mal in Folge das Gütesiegel "Energiesparendes Krankenhaus" verleihen. Beim Rolf-Wahl-Haus wurde mit Fotovoltaik auf dem Dach, LED-Beleuchtung, Wärmerückgewinnung sowie einem Energieverbund mit den anderen Klinikgebäuden ein vorbildliches Energiekonzept umgesetzt.

Mit dem neuen Gebäude kann die Luisenklinik ihre Zahl um zehn Reha-Betten auf dann insgesamt 230 Betten erhöhen. Im neuen Haus sind aber nicht nur Patientenzimmer untergebracht, sondern stehen auch Gruppenräume zur Verfügung, ein Gymnastikraum, ein Kunsttherapieraum, Ruheraum, Büros sowie ein Berufstherapieraum mit PC, in dem sich Reha-Patienten auf den Büroalltag vorbereiten können. Während in den Patientenzimmern bewusst auf einen Fernseher verzichtet wurde, gibt es Aufenthaltsräume mit Fernseher. Patienten sollten so ermuntert werden, Gemeinschaft zu pflegen, erklärt Wahl. Es gebe auch einen Freizeitraum mit Billard, Kicker, Tischtennisplatte und anderen Möglichkeiten mehr.