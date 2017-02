Bad-Dürrheim Neues Angebot mit "Bäcker-Caféle" geschaffen

Nach Rücksprache mit Ortsvorsteher Helmut Bertsche und Bürgermeister Walter Klumpp hat Hannelore Prochnow, Behindertenbeauftragte der Stadt, die Möglichkeit zu einer Gesprächsrunde in die Wege geleitet. Jeweils an jedem dritten Mittwoch im Monat wird in der Zeit von 15 bis 16 Uhr in das "Emminger Bäcker-Caféle" eingeladen. Das Motto des Treffens lautet "Mutmachen, sich gegenseitig verstehen". Unterstützt wird Hannelore Prochnow bei diesem neuen Angebot von Ingrid Schmidt aus der Kernstadt sowie Elke Erben und Margit Schemmerling, die im Hochemminger Seniorentreff aktiv sind.

"Der Staat stellt viele Mittel bereit für alte und kranke Menschen sowie Menschen mit Handicap, jedoch es fehlt an konkreter Beratung", erklärte die Behindertenbeauftragte den Senioren, die sich gestern im FC-Vereinsheim zu einem närrischen Nachmittag trafen. Es solle keine "riesengroße Quatschrunde" werden, betonte sie, sondern viel mehr werde den Ratsuchenden die Möglichkeit gegeben, ihre Anliegen und ihre Probleme vorzutragen. Vergleichbar sei das neue Angebot unter dem Namen "Bäcker-Caféle" mit dem seit 2013 bestehenden "Bilder-Buch-Café" für die Bad Dürrheimer Bürger.

Hannelore Prochnow gab zu bedenken, dass die Menschen in den Stadtteilen möglicherweise ganz andere Probleme haben, als die in der Kernstadt. "Man darf die Stadtteile nicht vergessen", hob Prochnow hervor. Da das Hochemminger Rathaus nicht barrierefrei ist, wurde als Treffpunkt das Café in der Bäckerei in der Ortsmitte ausgewählt. Persönliche Beratungsgespräche sollen jedoch nicht im Café geführt werden. Die Behindertenbeauftragte werde mit dem Betroffenen einen Termin ausmachen und zu ihm nach Hause kommen. Hier werde sie ganz individuell beraten und weiterhelfen.