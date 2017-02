Bad-Dürrheim Neues Angebot in Hochemmingen

Termine ausgemacht

Beim gestrigen ersten Treffen, bei dem auch Elke Erben und Margit Schemmerling, beide ehrenamtlich im Hochemminger Seniorentreff tätig, anwesend waren, konnten zwei Hochemminger Bürgerinnen begrüßt werden.

Gemütlich saß man in der Ecke des Cafés bei Kaffee, Tee und Gebäck beisammen, die persönlichen Probleme wurden dabei nicht erörtert, nur kurz angesprochen. Vereinbart wurden Termine für Gespräche an einem andern Ort, denn, so ist es Hannelore Prochnow und Ingrid Schmidt wichtig, es soll alles in vertraulicher Atmosphäre geschehen und nicht in die Öffentlichkeit gelangen.