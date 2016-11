Bad-Dürrheim Neuer Termin für das Sommerfest

Dicht drängten sich im Zunftstüble die Narren. Begrüßt mit einem kräftigen Narri-Narro und Eckbühl-Blätz von der Vorsitzenden Katja Hepting. Margot Hettich informierte die zahlreichen Narrenzunftmitglieder zum Ablauf und zu Terminen der nächsten Wochen und Monate. Hierbei wurde auch bekanntgegeben, dass es dieses Jahr kein Weihnachtsbaumverlosen geben wird. Das eintägige Sommerfest steht ebenfalls auf dem Prüfstand, die Leute seien zwar am Sonntag zum helfen da, aber am Montag zum Aufräumen würden sie dann fehlen, erklärte Hettich. Das Sommerfest soll probeweise auf den Samstag verlegt und auf Anfang August terminiert werden. Die Verantwortlichen hoffen auf mehr Resonanz. Es bekomme auch einen anderen Namen – bis jetzt hieß es "Sommerfest unter den Kastanien" jetzt solle es "Kastanienfest" heißen.

Zu den Theaterabenden könne man sagen, dass es super läuft und zwei neue Spieler für die Theatergruppe gefunden wurden. Nun standen wie jedes Jahr, neun Häser des Eckbühlblätz, und drei Häser des Vogtes auf dem Prüfstand. Jedes Fleckle, rund 4000 pro Häs, und jedes Glöckchen – 120 kleine und 90 große Glöckle – wurden von den kritischen Augen der Häswartin Manuela Romer genaustens überprüft. Alles muss natürlich topp sein. Dabei verkürzten sich die Narren die Wartezeit mit der alljährigen Schätzfrage von Marco Erath und Maike Waldraff. Dieses mal war zu erraten, wie viel Badische Ellen zwischen dem Hochemmminger Narrenbrunnen und dem Wegweiser in dem Skigebiet Ischgl liegen. Die Lösung: 286 000 Ellen. Ratekönigin wurde Doris Sowieja. Sie tippte auf 287 000 Ellen, zweite wurde Katja Hepting die mit 278 000 Ellen, dritte wurde Simone Müller mit 300 000 Ellen. Der Spaßfaktor des Abends ging dann mit einer Fotoshow der Zunft weiter. Der nächste Termin der Narrenzunft steht schon an, die Hauptversammlung findet am 18. Novmeber, um 20 Uhr in der Gemeindehalle statt.