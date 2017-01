Bad-Dürrheim Neuer Ortsvorsteher tritt sein Amt an

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (kal). Die Verpflichtung von Jürgen Schwarz nahm der stellvertretende Ortsvorsteher Franz Eisele vor. Er bemerkte dabei, dass Schwarz’ Übernahme der Amtsgeschäfte die zweite Amtsperiode eines Ortsvorstehers darstellt, was für Unterbaldingen ein Novum darstellt. Der Patt beider Listen bei den Kommunalwahlen brachte diese Konstellation hervor, die auf zwischenmenschlicher Basis gelöst wurde.

Bei seiner ersten Sitzung wurde der neue Amtsträger gleich mit mehreren Anfragen aus der Vereinswelt konfrontiert. Der Vorsitzende des Gesangvereins Laurin Baumann beklagte, dass ihm die Lagermöglichkeit im alten Schulhaus verloren ging und deshalb die Vereinsutensilien in mehrere Räume verteilt werden mussten. Er fragte deshalb nach, ob einer der vom Musikverein belegten Kellerräume zur Verfügung stehen würde. Die Möglichkeit wurde vom Ortsvorsteher unter der Voraussetzung in Erwägung gezogen, wenn der Musikverein im Untergeschoss aufräume, um seine Gebrauchsgegenstände zusammenzustellen. Das sagte die Musikervorsitzende Marion Hall umgehend zu. Geklärt werden konnte anschließend, dass die Narrenzunft in Zukunft auch den großen Raum in diesem Gebäude über die Wintermonate hinweg für Probenzwecke nutzen darf.

Durch Sonneneinstrahlung wurden zahlreiche der in Gitterboxen gelagerten Sandsäcke für den Hochwasserschutz unbrauchbar. Die Feuerwehr selbst hat keine andere Lagermöglichkeit als im Freien, die Anfragen bei landwirtschaftlichen Betrieben zur Einlagerungen führten zu keinem Erfolg, da die Hofbesitzer keine freien Stellflächen haben, trug der Abteilungskommandant der Feuerwehr, Sascha Huber, dem Ortsschaftrat vor. Zur Lösung der Platzprobleme für die rund 800 Sandsäcke konnte er sich das Aufstellen eines Carports neben dem Feuerwehrgerätehaus vorstellen, sodass die Säcke vor Sonnenstrahlen geschützt wären. Den Bau der Überdachung würde die Wehr in Eigenleistung vornehmen.