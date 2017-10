Bad-Dürrheim Neuer Name gesucht

Bad Dürrheim. Für die neue Kindertagesstätte am Bohrturm gilt es jetzt, einen Namen zu finden. Die Bevölkerung soll in die Namensgebung in Form eines Wettbewerbs eingebunden werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Alle sind ab sofort bis zum 15. Januar 2018 eingeladen, Vorschläge für die Namensgebung der neuen Kindertagesstätte per E-Mail unter NamensgebungKITA@bad-duerrheim.de einzureichen.