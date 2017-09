Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Ein neuer Kurs Wirbelsäulengymnastik startet beim TuS Oberbaldingen. In acht Trainingseinheiten werden Methoden und Übungen zur Prophylaxe und Linderung von Rückenschmerzen vermittelt. Beginn: Montag, 9. Oktober, Uhrzeit: 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle in Oberbaldingen, es können sich auch Nichtmitglieder anmelden, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bei Kursleiterin Andrea Schumacher, Telefon 07706/91 91 27