Bad-Dürrheim Neue willkommen

Bad Dürrheim. Die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim wirbt um Unterstützung in ihrem Einsatz gegen die derzeitigen Pläne für die Bebauung auf dem Irma-Areal. Viele Bad Dürrheimer seien gegen die vom Investor in der Gemeinderatssitzung vom 27. Juli präsentierte Bebauung, so Miriam Steup von der Interessengemeinschaft (IG). Besonders unpassend seien an dieser Stelle die Größe der Baukörper, deren betonartige Gestaltung, die vorgesehenen Flachdächer und im hinteren Teil des Geländes die Terrassenhäuser. Deshalb habe sich im August die IG Pro Bad Dürrheim gegründet. Sie wolle die Interessen aller Bürger, die gegen die geplante Bebauung seien – "und das sind sehr viele" – bündeln und gegenüber dem Gemeinderat geltend machen. "Je mehr Bürger die IG Pro Bad Dürrheim unterstützen, umso wahrscheinlicher wird es, dass die geplante Bebauung verhindert werden kann", so Steup. Bis zum endgültigen Beschluss über die Bebauung stünden noch viele Etappen bevor und werde noch viel Zeit vergehen.