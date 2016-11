Bad-Dürrheim Neue Stühle bestellt

Vorgegeben war lediglich, dass die geplanten Neuanschaffung im Bürgersaal, Sitzungszimmer, Zuhörerreihe, Büro vom Ortsvorsteher und im Wartebereich verwendet werden sollen. Vom Aussehen her konnten sich zunächst alle Räte vorstellen, dass jeder der drei Musterstühle in die vorgesehenen Räumlichkeiten passen würde. Das Meinungsbild ging jedoch auseinander, was die Polsterung der Sitzfläche betraf. Manche hielten sie für erforderlich, andere plädierten für eine glatte Oberfläche, auch um die Reinigung der Sitzpolster zu vermeiden. Zu diesem Einwand berief sich Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich auf die Aussage einer versierten Reinigungskraft, dass die Beseitigung von Flecken auf den heutzutage angebotenen gepolsterten Stühlen kaum noch Probleme bereiten.

Die Meinungen schwankten hin und her, was die Polsterung für die dem Bürgersaal zugedachten 45 Stühle betraf. Nach dem reihum erfolgten Probesitzen kam es zur Entscheidung. Die neuen Stühle im Bürgersaal werden mittelgrau, alle anderen haben einen rötlichen Ton. Einstimmig erging der Beschluss, insgesamt 75 Stühle in Buche Natur mit Sitzpolster für den Betrag von rund 6500 Euro zu bestellen. Deren Auslieferung kann laut Ullrich möglicherweise noch in diesem Jahr erfolgen. Die älteren Stühle aus dem Sitzungszimmer erhält die Feuerwehr für ihren Aufenthaltsraum.