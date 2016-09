Bad-Dürrheim Neue Pools aus Stahl

Bad Dürrheim. Die beiden warmen Whirlpools bestanden aus Kunststoff und werden laut René Keller durch zwei moderne Edelstahlwhirlpools ersetzt, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, beispielsweise haben dies dann LED-Lichter und es ist ein Farbwechsel möglich. Die Kosten für den Umbau betragen rund 120 000 Euro. Die Whirlpools werden nächste Woche geliefert und eingebaut. Da sie in einem Stück geliefert werden ist ein Kran nötig, der die Becken ins Bad einfährt –hierfür werden mehrere Glaselemente aus der Seitenfassade entfernt und nach Einbringung der Whirlpools wieder eingesetzt, beschreibt Keller weiter. Um dem Gewicht des Krans inklusive Whirlpools stand zuhalten müssen im Vorfeld die Fliesen entsprechend abgedeckt werden – das Gewicht eines Whirlpools liegt bei rund 750 Kilo

Am 26. Oktober ist die Therme geschlossen, die Schwarzwald-Sauna und das Wellnesscenter können ganz normal genutzt werden. Ursache hierfür ist vorrangig ein defektes Dichtungsgummi, der die Dimension von rund 15 Metern in der Länge und 25 Millimetern im Durchmesser hat. Dieser ist an der Schleuse zwischen Innen- und Außenbecken, Die Dichtung wird an diesem Tag ausgetauscht.

Für diese Aktion müssen sowohl Innen- als auch Außenbecken komplett abgelassen und trocken gelegt werden. Um den Tag weiter sinnvoll zu nutzen, werden noch viele weitere Reparaturmaßnahmen vorgenommen, unter anderem Fliesen-, Malerarbeiten und allgemeine Elektro-Arbeiten. Die Eingangstür des Sole-Geysir-Dampfbads wird ebenfalls erneuert. Ausgetauscht wird auch die Pumpe, welche für die Attraktionen zuständig ist, wie beispielsweise Massagedüsen im Außenbecken.