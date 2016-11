Bad-Dürrheim Neue Planung ist gefordert

Besonders das Areal im südlichen Bereich der Luisenstraße diene für die Gäste und Patienten der dort angesiedelten Beherbergungs- und Klinikbetriebe der Erholung und der Freizeitgestaltung. Städtebaulich macht eine solche Konzentration touristischer und gesundheitsorientierter Betriebe in einem Areal auch Sinn, da den besonderen Ansprüchen, die sich aus dieser Nutzung ergeben, optimal Rechnung getragen werden könne.

Für das Klinikforum hat der Gemeinderat der Stadt Bad Dürrheim mit seinen Entscheidungen zur Entwicklung der Wohnbebauung in diesem Areal einen Schwerpunkt gesetzt, den man in dieser Form nicht mehr mittragen könne. Es wird zusätzlich die geplante Bebauung Am Sonnenbühl angeführt. Dort entstehe durch die genehmigten 86 Wohnungen schon eine enorme Wohnbauverdichtung.

Nach Angaben Limbergers gibt es schon heute neue Anwohner, die sich beispielsweise gegen den früh einsetzenden Lieferverkehr der Kliniken zur Wehr setzen wollen. Auch dies sei ein Indiz dafür, dass eine intensive Nutzung zum Zwecke der Wohnbebauung mit den Anforderungen an den Betrieb von Übernachtungs- und Klinikbetrieben schwer vereinbar sei. Es wäre für die bestehenden Betriebe nicht hinnehmbar, wenn sich die Bedingungen für den Betrieb der Übernachtungsbetriebe durch Interessenskonflikte, die wegen der intensivierten Wohnbebauung entstehen und zu Ungunsten der Übernachtungsbetriebe entschieden würden, verschlechterten.

Joachim Limberger, der wegen der Städtebaupolitik schon sein Amt in der CDU niederlegte, schreibt im Namen des Klinikforums weiter: "Konflikte können durch eine sorgsame städtebauliche Planung vermieden werden. Für eine konzentrierte und zukunftsorientierte Weiterentwicklung ist es notwendig, die im touristischen Kerngebiet Bad Dürrheims nun noch verbliebenen Flächen für die touristische und gesundheitsorientierte Weiterentwicklung freizuhalten. Das nunmehr überplante Grundstück Luisenstraße eignet sich optimal für die dringend notwendige Weiterentwicklung der Betteninfrastruktur im touristischen Bereich. Die während der Gemeinderatssitzung am 15. September erfolgte Darlegung, dass sich das Grundstück für eine Bebauung mit Ferienwohnungen nicht eigne oder zu klein sei, können wir in keiner Weise nachvollziehen."

Das Klinikforum moniert vor allem die Begründung, dass für Ferienwohnungen das Grundstück zu klein sei. Nach seinen Angaben werden solche Anlagen auf wesentlich kleineren Flächen gebaut, zumal die Grundflächen von Ferienwohnungen kleiner seien als von normalen Wohnungen. Das Forum fordert den Gemeinderat auf, das Verfahren durch eine Ablehnung zu stoppen und einen endgültigen Beschluss über die künftige Bebauung erst im Rahmen der geplanten Überarbeitung des Flächennutzungsplanes zu treffen. Da eine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes ohnehin zeitnah unter Einbindung der Verbände stattfinden soll, habe es keinen Sinn, im touristischen Kerngebiet durch diese Entscheidung schon vorab Fakten zu schaffen. Man stehe für ein weiterführendes Gespräch jederzeit zur Verfügung.