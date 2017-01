Sabine Karg (rechts) und Maike Folkmann sind die beiden neuen Pächterinnen der Kneipe Salzstüble. Am Samstag ist noch einmal offen, danach geht es in eine einwöchige Pause und am 3. Februar gibt es die Party zur Wiedereröffnung. Beide sind den Gästen wohl bekannt. Folkmann arbeitet seit zwölf Jahren aushilfsweise hinterm Tresen, Karg seit zwei Jahren. Verändern wird sich für die Gäste erst einmal nichts. Das Ambiente mit den zahllosen Emailleschildern bleibt, sowie der Status Raucherkneipe. Auch die Öffnungszeiten bleiben gleich. Montag bis Donnerstag von 19 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 19 bis 5 Uhr. Sonntags wie unter der Woche. Foto: Strohmeier