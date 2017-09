Bad-Dürrheim Neue Gesichter in der Stadverwaltung

Bad Dürrheim. Vera Jovic-Burger, wohnhaft in Trossingen, ist Diplom-Verwaltungswirtin (FH) und hat nach ihrer zweijährigen Tätigkeit als Stellvertretende Standesamtsleiterin bei der Stadtverwaltung Tuttlingen, Kulturmanagement am Institut für Kulturmanagement in Ludwigsburg studiert. Im Anschluss an ihr Studium war Vera Jovic-Burger bei verschiedenen Arbeitgebern im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im Marketing und in der Veranstaltungsorganisation, insbesondere im kulturellen Bereich, tätig.

Seit zwei Jahren ist sie in der Flüchtlingshilfe im Lenkungskreis (Troasyl) in Trossingen ehrenamtlich aktiv. Am 18. September hat Vera Jovic-Burger nun ihre Halbtagsstelle als Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte bei der Stadt Bad Dürrheim angetreten. In dieser Funktion wird sie die zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinationsstelle für Flüchtlings- und Integrationsangelegenheiten sein. Zu ihren Aufgaben gehören die Bündelung und Steuerung der Flüchtlings- und Integrationsarbeit, die Konzeptentwicklung, das Projektmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit sowie der Netzwerkausbau mit Blick auf alle relevanten Institutionen und Akteure in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit. Zudem wird sie die Förderung und Begleitung der nachhaltigen Integration von Flüchtlingen vorantreiben, die Flüchtlinge im Alltag unterstützen und ihnen Hilfestellungen geben.

Vera Jovic-Burger ist nicht nur Ansprechpartnerin für Flüchtlinge, sondern auch für alle anderen Personen mit Migrationshintergrund, aber auch für alle Bürger mit Fragen und Anregungen.