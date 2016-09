Bad-Dürrheim Neue Galerie stößt auf Interesse

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Viel Bewunderung wurde dem Kunstliebhaber und Eigentümer des alten Bauernhauses, Peter Kohlhaas, von den geladenen Gästen zur Eröffnung der sich in dem denkmalgeschützten Gebäude befindenden neuen Kunstgalerie 1214 entgegen gebracht. Bewunderung zum einem, dass er den Mut aufbrachte, den 254 Jahre alten und fast 30 Jahre leer stehenden Baaremer Doppelhof in der Stammstraße zu erwerben und instand setzen zu lassen. Zum anderen, dass der promovierte Kulturwissenschaftler in dem Gebäude eine Kunstgalerie einrichtete.