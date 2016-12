Bad Dürrheim-Biesingen. Ein neuer Rückenfit-Kurs beginnt am Dienstag, 10. Januar um 20 Uhr in der Biesinger Turnhalle. Er beinhaltet zwölf Einheiten zu je 60 Minuten. Der neue allgemeine Fitnesskurs beginnt in der gleichen Woche, allerdings am Freitag, 13. Januar, ebenfalls um 20 Uhr in der Biesinger Turnhalle, auch hier sind es zwölf Einheiten zu je 60 Minuten. Anmeldung und Informationen für beide Kurse gibt es bei Gabi Schmidt, staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin, unter 07706/922 272.