Bad-Dürrheim Neue Attraktion im Kurpark

Der Investor wagte auch eine zeitliche Prognose. Wenn der Aufsichtsrat sein Okay gebe, sei vorgesehen, bis Anfang Mai nächsten Jahres, vielleicht auch schon zu Ostern im April, den Spielbetrieb aufzunehmen.

Bauamtsleiter Holger Kurz präsentierte in der Sitzung den vorläufigen Lageplan der Anlage. Demnach nutzt das künftige Adventure-Golf das Gelände der bisherigen Tennis-Anlage und eine benachbarte Grünfläche. Hier soll es Raum für 18 Spielbahnen geben. In einer Mischung aus Minigolf und üblichem Golf kann hier auf einer schön modellierten Fläche das neue Golfvergnügen genossen werden. Laut Raab sei Adventure-Golf ein großer Trend. Bislang gebe es 80 solcher Anlagen in Deutschland. Der Investor rechnet mit bis zu 25 000 Besuchern im Jahr der Anlage in Bad Dürrheim, an Wochenenden mit schöner Witterung könnten es tagsüber bis zu 400 Besucher sein, unter der Woche etwa 50 bis 100 täglich. Etliche von ihnen reisen mit dem Auto an, deutete Kurz einen steigenden "Parkdruck" in diesem Bereich an. Parkfläche müsse geschaffen werden. Die weitere Planung solle festlegen, wo diese entstehen könne.

Bei entsprechendem Erfolg stellte Raab eine Erweiterung um rund 1200 Quadratmeter auf der angrenzenden Pit-Pat-Anlage in Aussicht. Wobei die Pit-Pat-Anlage so lange dort weiterhin betrieben werde, betonte Uwe Winter von der Kur und Bäder GmbH.