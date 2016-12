Bad-Dürrheim Neue Angebote für Besucher

Bad Dürrheim. Im 40. Narrenboten der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) beschreibt die Museumsleiterin Kathleen Mönicke das künftige Museumspädagogische Angebot: "Nach einem erfolgreichen Testlauf in den Sommerferien 2016 bietet das Museum Narrenschopf verschiedene thematische Führungen für Gruppen an." Dazu zählt "Fastnacht für Einsteiger". Sie nennt es besonders geeignet für Familien und Kinder oder Kindergruppen, die von Erwachsenen begleitet werden. "Fastnacht zum Schmunzeln" ist für all diejenigen konzipiert, die neben Informationen auch amüsante Lieder und Sprüche zur Fastnacht hören möchten. "Fastnacht und Lokalgeschichte" wendet sich an alle, die gern mehr wissen wollen über lokalhistorische Hintergründe der jeweiligen Ortsfastnachten. "Fastnacht und Kunst" wendet sich an alle, die sich speziell für Häsmalerei, Maskenherstellung und die kunsthistorische Bedeutung der Motive auf den Fastnachtshäsern interessieren.

Ein weiteres Angebot ist die "Museumsrallye für Kinder". Konzipiert wurde sie von Sabine Dietzig-Schicht, der Ehefrau des ehemaligen Museums- und Geschäftsstellenleiters Jochen Schicht. Die Rallye ist für den Rundgang durch das Museum ohne Führung gedacht und enthält knapp 20 ausstellungsbezogene Fragen, erklärt Kathleen Mönicke. "Zielgruppen dafür sind Familien mit Kindern, Schulklassen sowie andere Kinder- und Jugendgruppen", als Beispiel nennt sie den Nachwuchs innerhalb der VSAN-Zünfte. Geeignet sei die Rallye für Kinder ab sechs Jahren, wenn diese in Begleitung Erwachsener oder ihrer Familien kommen und Hilfestellung erhalten würden.

Im Rückblick auf 2016 verweist die Museumsleiterin auf eine erfolgreiche Narrenbörse, die in diesem Jahr in der 20. Auflage veranstaltet wurde, hinzu kam die Museumsnacht. Man startete damals mit 35 Ausstellern, 2016 waren es rund 70. Ihrer Beschreibung nach wird die Narrenbörse gezielt als Treffpunkt und zur Kontaktpflege genutzt – sei es an den Verkaufsständen oder im Festzelt. Im Rahmenprogramm gab es einen 3D-Scanner, der es ermöglichte, von sich selbst ein Abbild in Miniaturformat zu erhalten. Es gab wieder eine Tombola und einen Flohmarkt, der aber wegen des schlechten Wetters wenig Anbieter hatte.