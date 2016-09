Bad-Dürrheim Neubaugebiet auf Platz eins

Weitere Positionen sind die Anschaffung eines Defibrillator, Erneuerung der Brücke über die Kötach am Niederwiesensee, Sanierung der Außenfassade des alten Schulhauses, Neugestaltung des Parkplatzes vor der Kirche sowie die Erneuerung der Rathausfassade. Die zur Ostbaarhalle hin führende Straße Im Hochen soll drei neue Beleuchtungskörper erhalten, da die vorhandenen stark mit Rost befallen sind.

Als besonders sehenswert wird in geschichtlichen und dem Tourismus zweckdienlichen Niederschriften die barocke St. Gallus-Kirche in Unterbaldingen genannt, deren gotischer Kirchturm bereits im zwölften Jahrhundert als Wehrturm mit seinen für die Baar charakteristischen Treppengiebeln errichtet wurde. Dass an solch einem alten Bauwerk der Zahn der Zeit nagt, ist nichts Außergewöhnliches. Welcher Preis für seinen Erhalt gezahlt werden muss, steht jedoch noch nicht fest, da erst ein Kostenvoranschlag erstellt werden muss. Was aber schon vorliegt, ist ein Gutachten zum baulichen Zustand.

Bei der Untersuchung des Fundaments wurde festgestellt, dass Grundwasser eindringt, sich bei den Mauerverzahnungen geringfügige Abstände ergeben haben, Risse im Mauerwerk vorhanden sind und der Putz abbröckelt. Um die Schäden zu beseitigen, wird die Einrüstung des Turms erforderlich sein. In diesem Zusammenhang boten sich auch Maßnahmen zur Entfeuchtung des im 17. Jahrhundert erbauten Kirchenschiffs an, da auch dort Schäden vorhanden sind.