Bad-Dürrheim Naturparkmarkt am Sonntag

Obwohl am Sonntag die Straßen in der Innenstadt sicherlich stark bevölkert sein werden, da der Besuchermagnet "SWR 1 Pfännle" seine diesjährige Auftaktveranstaltung in der Kurstadt abhält, wird es hier keines der üblichen Straßenfeste geben. Auf diese Feststellung legte Moderatorin Petra Klein bei der gestrigen Pressekonferenz besonderen Wert.

Die seit Jahren bewährte Konzeption der Veranstaltung stellt in Zusammenarbeit mit "Schmeck den Süden" für die Besucher eine Genießertour dar, bei der regionale Erzeuger und Gastronomen den Tisch mit kulinarischen Köstlichkeiten decken. Hierbei werden qualitativ hochwertige Lebensmittel aus der Region verarbeitet und kredenzt, und das alles zu moderaten Preisen, zumal kein Gericht über 7,50 Euro angeboten wird. Auch Vegetarier können sich auf interessante Zusammenstellung von Speisen freuen.

Die kleinen Portionen lassen es zu, dass von den Besuchern mehrere Gerichte probiert werden können. Mit der Intention, gute Produkte sind ihren Preis wert, ist man mit dieser Veranstaltung seit etlichen Jahren unterwegs. Die Leute nehmen sich für die Verkostungen Zeit und haben Lust etwas Gutes zu genießen, weiß die Moderatorin aus Erfahrung.