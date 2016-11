Bad-Dürrheim Narrenschopf bekommt Projektförderung

Bad Dürrheim. Der Narrenschopf wird zusammen mit dem Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein und einigen kleineren anderen Fasnachtsmuseen in Baden-Württemberg als ein gemeinsamer Partner in das Pilotprojekt "Museum 4.0" des Bundes aufgenommen. Das teilten die Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei und Andreas Jung (Konstanz) nach der Sitzung des Haushaltsauschusses diese Woche mit. "Mit der Aufnahme unserer Fasnachtsmuseen bekennt sich der Bund zu Breite und Vielfalt in der Kulturförderung", betonen Frei und Jung.