Bad-Dürrheim Narren genießen Bad in der Menge

Bad Dürrheim. 50 närrische Gruppen und Musikkapellen zogen durch die Kurstadt. Für die Narren war es ein Bad in der Menge, standen bei dem schönen Wetter doch besonders viele Besucher am Straßenrand. An der Ehrentribüne moderierten in gewohnt unterhaltsamer Weise Wolfgang Reichmann und Zeremonienmeister Klaus Götz das Geschehen. Sie begrüßten auch die weiteren Ehrengäste auf der Tribüne, darunter im Wahljahr besonders viel Politprominenz, vertreten waren unter anderem der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei und die Landtagsabgeordneten Karl Rombach und Martina Braun. Götz forderte die Landtagsabgeordneten auf, bei den Zaungästen für ihre Rente zu sammeln. Martina Braun hatte sich auf den Weg gemacht, dabei aber nur knapp über drei Euro sammeln können. Das reiche zumindest für ein Schorle, meinte sie versonnen.

Zu Beginn des närrischen Lindwurms präsentierten sich die Zünfte und Gruppen aus der Kernstadt, gefolgt von denen aus den Ortsteilen, bis sich schließlich etliche Gastzünfte aus der nahen und weiteren Region anschlossen.

Fastnachtsgruppen wie Schorleclub und Fasnetwieber griffen Themen auf. Der Schorleclub kam als Toblerone-Schokolade daher und warb mit dem Slogan: "Die Kassen in der Stadt sind leer, die Schweizer bringen das Geld daher." Die Fasnetwieber hingegen hatten sich als gehäkelte Klorollen verkleidet und vergaben Orden und Urkunden für "Oberscheißer", einen erhielt Landrat Sven Hinterseh.