Bad-Dürrheim Nann freut sich auf eine schwungvolle Fasnet

Im aus bekannten Gründen weniger gut geheizten Weinbrennersaal im Haus des Gastes war die Temperatur schließlich aufgrund der bestens besetzten Stuhlreihen passend, Urviecher-Chef Matthias Nann blickte zufrieden drein. Häsabstauben bei den "Viechern zu Diere" – da musste es einmal mehr temporeich und vor allem akustisch vernehmbar zugehen. Zum Anlass stieß die Guggenmusik "Ursymbadisch" kräftig ins Blech, auch die Bespannungen der Trommeln hatten wieder viel auszuhalten.

Nann kündigte eine für sich ganz persönlich schwungvolle Fasnet 2017 an, dem exponierter im Polizeidienst stehenden Vorsitzenden waren die vergangenen tollen Tage durch die Ermittlungen im Zuge des Handgranaten-Wurfs in VS ordentlich versalzen worden. "Verwehrt war’n mir die hohen Tage, da half kein Weh und kein Geklage", reimte Nann in die Reihen und ließ in Sachen Narretei Nachholbedarf durchblicken.

Ob das Tempo des "Ober-Urviechs" zu noch mehr Fasnetdynamik führt, muss sich weisen, in den Kalendern der schaurigen Gestalten sind jedenfalls schon zwölf Termine markiert. Mitte des Monats geht es zum Guggä-Treffen in Todtmoos und zum Hochemminger Kappenabend, es folgt das zweitägige Narrentreffen in Gutmadingen. Beim Kappenabend im Vereinsheim haben die Urviecher wieder Gelegenheit Klartext zu reden, vor ihrem sehr bekannten und auf den 11. Februar terminierten Fasnet-Ball im Haus des Bürgers muss unter anderem zum Schraubendreher gegriffen werden; der Aufbau ist auf zwei respektive drei Tage angesetzt.