Bad-Dürrheim "Name Kneipp soll nicht nur an alten Herrn erinnern"

Angeregt wurde auch, Kindern im Kurpark das Thema Kneipp vorzustellen und es mit den vorhandenen Mitteln zu praktizieren. Wann der evangelische Kindergarten von Bad Wörishofen das Zertifikat erhalten wird, ist noch unbekannt, vermutlich wird es im Herbst sein. Aus diesem Anlass ist eine Ausstellung im Haus des Gastes sowie in der Galerie im Hotel am Solegarten geplant, Herbert Schötz sagte zu, sich darum zu kümmern. Die Vernissage wurde auf den 2. Oktober terminiert.

Hannelore Prochnow gab bekannt, dass sich der Kneipp-Verein zusammen mit der Bürgerinitiative am Lichterfest beteiligen wird. Am Sonntag, 20. August, möchte er sich mit gesunden Getränken aus Kräutern und Snacks im Kurpark präsentieren.

Alexandra Limberger stellte den neuen Flyer vor, in dem alle Kneipp-Angebote in Bad Dürrheim aufgezeichnet sind. Darin ist auch das Halbjahresprogramm für 2017 enthalten. Am 9. April wird der Kneipp-Verein sich an der Aktion im Solemar "Fit in den Frühling" beteiligen, am 3. Mai wird zu einem Vortrag über gesunde Ernährung mit Diätassistentin Maria Kimmich eingeladen. Im Juni wird nach der Winterpause der Kräutergarten im Kurpark eröffnet. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben.