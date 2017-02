Bad-Dürrheim Närrische Unterhaltung genossen

Bad Dürrheim (wli). Geboten war ein buntes närrisches Programm mit vielen Höhepunkten, zwischen den Punkten Zeit fürs Tanzen und die Kommunikation mit den zahlreichen Nachbarinnen und gegen Mitternacht das Fazit, dass auch der Ball 2017 für alle eine große fastnächtiche Bereicherung war.

Nur die beiden Musiker, die vier Ortsgeistlichen und Bürgermeister Walter Klumpp gehörten dem männlichen Ge- schlecht an und waren am Sonntagabend geduldet, ansonsten wollten die Damen unter sich bleiben und ausgiebig feiern, was sie zu Beginn mit einem "mittelalterlichen Aufzug" in entsprechender Kleidung, Wortwahl und mit viel Würze machten.

Knappe, Ritter, Hofdame und Burgfräulein freuten sich über das Zusammensein so kurz vor dem nächsten Kreuzzug, manches Lokalkolorit wurde bereits in diesem ersten halbstündigen Auftritt der 13 Beteiligten preisgegeben; ins Schandbrett nahmen die Damen Pfarrer Michael Fischer und Bürgermeister Klumpp, die sich nach der Befreiung daraus gerne von den wackeren Frauen verköstigen ließen, ein Auftakt nach Maß war den "Rittern von St. Johann" damit gelungen. Mit zwei Tänzen gab es Sportliches und auch einen optischen Hingucker durch die "Ladykracher" in ihren türkis-silbernen Kostümen. In mehreren Sketchen hatten die quirligen und redegewandten Damen die Lacher auf ihrer Seite. Ob beim Thema "Leo", bei den Walkingfrauen oder "Beim Fotografen", die Lacher und den langen Beifall hatten alle Akteurinnen.