Bad Dürrheim. Als am 24. April 2013 ein Textilfabrikgebäude in Dhaka einstürzt schießt Taslima Akhter ein Foto, das ein totes Paar in den Trümmern zeigt. Zwei Menschen, die sich im Tod umarmen, das sagt: Wir sind Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten und die Kleidung für euch herstellen, keine Maschinen, keine gesichtslosen Arbeiter, keine Nummern. Mit diesem Bild ist Taslima Akhter berühmt geworden. Im Juli 2017 besuchte sie Deutschland. Taslima Akhter betonte: "Mir ist es wichtig, dass trotzdem noch Kleidung gekauft wird sonst haben die Menschen dort gar keine Arbeit mehr. Man sollte aber manchmal doch nachfragen, wo die Kleidung herkommt." Die Ausstellung kommt nach Bad Dürrheim. Sie wird vom 27. Oktober bis zum 23. November im Haus des Gastes, Konrad-Heby-Raum im Rahmen der üblichen Öffnungszeiten zu sehen sein. Die Eröffnungsfeier findet am 27. Oktober um 15 Uhr statt, Redner der Vernissage ist Axel Schütz.