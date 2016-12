Bad-Dürrheim Nächstes Gästehaus schließt die Tür

Ein weiteres Projekt des Architektenbüros ist der Neubau in der Friedensstraße, dort, wo heute noch das Gästehaus Gisela steht. Ein Diskussionspunkt war auch hier das Parken. Merz konnte genügend Stellplätze nachweisen, zuzüglich Besucherparkplätze. Bei diesem Neubau ist im Keller die Tiefgarage geplant, im Speicher Abstellfläche. Der Umgebungsbebauung angepasst, gibt es bei dieser Planung kein Flachdachbau, sondern ein Satteldach im 45 Grad Winkel, führt Merz aus. Start dieses Projekts soll im Frühjahr 2018 sein, zunächst gilt es, die Gebäude abzubrechen.

Großes Interesse hatten die Anwohner an der Planung für den Sattelweg. Ursprünglich wollte der Architekt Michael Rebholz anstelle von den vorhandenen zwei Bestandsgebäuden ein langes bauen. Von dieser Planung rückte er jedoch ab, es gab massive Anliegerproteste. Aus diesem Grund wurde die Planung so stark verändert, dass ein neue Antrag gestellt werden muss, gleichzeitig erhalten die Bewohner nochmals Gelegenheit, ihre Einwände anzubringen. Es sollen jetzt zwei Gebäude werden, mit insgesamt 18 anstelle von 19 Wohnungen. Verändert wurde die Tiefgarageneinfahrtsituation. Die Einfahrt wurde zurückgenommen, Rebholz zeigte eine Möglichkeit auf, einen Teil des Geländes als Wendemöglichkeit der Stadt zu übergeben. Würde von dem Areal Wennerhof ebenfalls ein Teil Gelände abgetreten, könnte ein Wendehammer gebaut werden.

Zu Diskussion führte vor allem ein Bild, das eine Anliefersituation zeigt, ein Lkw am Straßenrand, Container des Wennerhofes an der Straße zur Abholung, die Straße mit 4,90 Meter breite zu eng, als dass ein weiteres Auto irgendwo vorbeikam. Nach den Statuten müsste geprüft werden, ob der Wennerhof seine abholbereiten Container auf öffentliche Fläche stellt, was nicht zulässig wäre, auch könne es nicht sein, dass die Zufahrt zum Areal durch zwei Pfosten gesperrt sei und Zulieferer auf der Straße stehen müssten, war man sich im Ausschuss einig. Günter Tschida sah noch ein weiterer Fakt: Die Büsche am Rand wachsen wahrscheinlich zu weit in die Straße hinein, diese müsste ebenfalls geprüft und wenn dem so sei Buschwerk zurückgeschnitten werden. Bürgermeister Walter Klumpp will hier Kontakt aufnehmen und beides prüfen lassen.