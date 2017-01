Bad-Dürrheim "Nadelöhr" soll sicher werden

Bad Dürrheim. So befürwortet Andreas Nachbaur (SPD) die Streichung der fünf Parkplätze auf der Seite des Wohnparks Kreuz. Wolfgang Kaiser (LBU) meinte, ähnliche Anträge habe auch die LBU schon früher gestellt. Es sei schön, dass jetzt etwas Bewegung in die Sache komme.

Auch der Gewerbeverein befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema. Das Ergebnis fasst die Vorsitzende Tamara Pfaff zusammen: Demnach könne ein entsprechender Test gemacht werden. Doch die Entfernung der Parkplätze werde dem grundsätzlichen Problem nicht gerecht, so die Befürchtung des Gewerbevereins.

Eine "Optimierung" der Friedrichstraße sei noch in anderer Weise notwendig. Der Gewerbeverein habe der Stadtverwaltung bereits im vergangenen Jahr ein Konzept vorgelegt. Doch für eine umfangreichere Vorgehensweise, auch in Verbindung einer Neugestaltung der Bahnhofstraße, sei jetzt wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Schließlich sei auf dem Gelände der Irma-Klinik ein größerer Neubau geplant. Der dabei entstehende Baustellenverkehr werde sowohl der Friedrich- als auch der Bahnhofstraße zusetzen. Eine Neugestaltung der Bahnhof- und Verbesserungen in der Friedrichsstraße seien deshalb sinnvollerweise nach den Bauarbeiten auf dem Irma-Gelände zu realisieren.