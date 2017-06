Bad-Dürrheim Nachbarschaftshilfe kommt einen weiteren Schritt voran

Die Hilfeleistungen können ganz unterschiedlich sein, reichten von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten über Einkaufen, aber auch mit jemandem spazieren gehen oder etwas vorlesen. Wichtig sei, dass hier keine Konkurrenz zu Pflegediensten geschaffen werde, grenzt Messmer die Aufgabengebiete ab.

In der Regel gebe es für diejenigen, die sich in der Nachbarschaftshilfe praktisch einbringen wollen, eine kurze Ausbildung, die von den Krankenkassen bezahlt werde. Darin werde unter anderem vermittelt, was beim Umgang mit Kunden zu beachten sei.

Nach der Bildung eines Arbeitskreises, in dem interessierte Mitstreiter aus allen Ortsteilen willkommen sind, sieht Messmer als zweiten Schritt die Bildung eines Vereins, der die Gemeinnützigkeit des Projekts unterstreicht.

Bis wann die Nachbarschaftshilfe ihre Arbeit aufnimmt, vermag Messmer noch nicht zu sagen. Er hofft natürlich auf eine schnelle Umsetzung. Die Vorarbeit läuft. So sei demnächst eine Fahrt zur Nachbarschaftshilfe nach Gaienhofen geplant, an der auch Vertreter der Stadtverwaltung Bad Dürrheims teilnähmen, um sich über die erfolgreiche Umsetzung in Gaienhofen zu erkundigen und sich Gedanken darüber zu machen, wie die Strukturen in Bad Dürrheim ausschauen könnten.

Messmer geht davon aus, dass die Nachbarschaftshilfe Präsenzzeiten in den Ortsteilen haben wird. Ein Koordinator könne bei Anfragen von Hilfesuchenden nach einem Anbieter schauen und beide miteinander in Kontakt bringen.

Messmer vermutet, dass die Nachbarschaftshilfe nach und nach wächst und dabei von Mund-zu-Mund-Propaganda lebt. Weitere Infoveranstaltungen seien außerdem geplant. Als Termine nennt Messmer den 5. Juli in Biesingen und 19. Juli in Hochemmingen.

Messmer glaubt, dass das Thema Nachbarschaftshilfe dringlicher wird. Die frühere Großfamilie, in der sich die Jüngeren um die Älteren gekümmert hätten, gebe es heute so gut wie nicht mehr. Kinder würden wegziehen. Andererseits würden günstigere Mieten und Baulandpreise viele bewegen, aufs Land zu ziehen. All das seien Gründe, eine Nachbarschaftshilfe in den Ortsteilen zu etablieren und so die Möglichkeiten auf dem Land zu verbessern. Gerade in Bad Dürrheim gebe es viele ältere Personen. Die über 60-Jährigen machten 42 Prozent der Einwohner in der Gesamtstadt aus.

Messmer rechnet damit, dass Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) dem Projekt zugute kommen. Diskutiert werde auch eine Beteiligung der Stadt. Hinzu kämen Spenden und Beiträge von Mitgliedern des Vereins Nachbarschaftshilfe. Außerdem erziele der Verein Erlöse aus der geleisteten Hilfe, zeigt Messmer Finanzierungsmöglichkeiten der Nachbarschaftshilfe auf.