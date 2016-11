Bad Dürrheim Nach Sturz: Mountainbiker stirbt in Klinik

Nach einem Sturz Mitte November in der Skaterbahn beim Schwimmbad Bad Dürrheim, bei dem sich ein 47-jähriger Mountainbiker schwerste Verletzungen zugezogen hatte, ist der Mann am frühen Mittwochmorgen an den Folgen des Sportunfalls gestorben.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Mann an einer Sprungrampe der Skaterbahn Übungen mit dem Mountainbike vorgenommen, war dabei gestürzt und hatte sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen.