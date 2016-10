Bad-Dürrheim Nach langer Reise endlich im Ort

Vorerst bleibe das alte TSF noch für mindestens sechs Wochen im Einsatz, so der stellvertretende Kommandant Karl Fehrenbacher. Bevor das neue Fahrzeug eingesetzt wird, üben alle Einsatzkräfte der Hochemminger Feuerwehr den Umgang damit. So finden immer montags und donnerstags entsprechende Übungsabende statt. Das Fahrzeug wird in dem vor einem Jahr erneuerten Feuerwehrgerätehaus untergestellt.

Sollten Einsätze erforderlich sein, wird die FFW Hochemmingen noch mit ihrem alten TSF bis Mitte November beim Farrenstall gegenüber der Gemeindehalle ausrücken, so der Abteilungskommandant. Feuerwehrgesamtkommandant Volker Heppler und sein Stellvertreter Karl-Heinz Kienzle, dazu der Abteilungskommandant der Unterbaldinger Feuerwehr, Sascha Huber, waren ebenfalls vor Ort und beglückwünschten die Hochemminger Wehr. Das Fahrzeug sei ein wichtiger Teil in der Umsetzung der neuen Feuerwehrkonzeption der Gesamtstadt Bad Dürrheim.

Das neue Fahrzeug werde sich auch positiv auf die Ausbildung der Mitglieder in der Jugendfeuerwehr auswirken, so die Jugendleiter der Hochemminger Wehr. Man freue sich schon jetzt auf die kommenden Übungen damit.