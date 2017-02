Bad-Dürrheim Nach Eschensterben wird ausgesät

Bad Dürrheim. Nach dem Tod von Holger Binkert im Mai vergangenen Jahres hat Förster Matthias Berger kommissarisch die Stelle übernommen und ist seither zuständig für den Stadt- und Gemeindewald von Bad Dürrheim und Tuningen. Den Staatswald auf diesen Flächen betreut Sven Jager.

Berger geht davon aus, dass die Stelle für den Stadtwald im Spätsommer dauerhaft neu besetzt wird. Der 26-Jährige selbst befindet sich nach dem Bacherlorabschluss seines Studiums der Forstwirtschaft an der Fachhochschule in Rottenburg am Neckar in einer zweijährigen Praxiseinheit. Damit qualifiziert er sich für die gehobene Laufbahn im öffentlichen Dienst im Bereich der Forstverwaltung, mit der er auch dauerhaft Revierleiter für einen kommunalen Wald werden kann.

Einen guten Einblick in eine solche Tätigkeit erhält er nun durch die kommissarische Leitung des Forstreviers Bad Dürrheim. Der Stadtwald umfasst eine Fläche von 900 Hektar.