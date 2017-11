Bad-Dürrheim Nach einem Stadtbus wird häufig gefragt

Bad Dürrheim. Aus häufigen Anfragen weiß Bürgermeister Walter Klumpp um den Bedarf eines Stadtbusses in Bad Dürrheim. Am Donnerstagabend wurde das Thema im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss aufgegriffen. Nahverkehrsexperte Ulrich Grosse gab die Sicht des Landkreises wieder, wobei er anmerkte, dass der Landkreis voraussichtlich im Zuge der Gleichbehandlung eine solche Linie in Bad Dürrheim nicht bezuschussen werde. Beispielsweise stemme Donaueschingen einen solchen innerstädtischen Bus auch alleine.