Bad-Dürrheim Mut und Lebensfreude wichtiger

Geschrieben hatte das Stück Olaf Jungmann, der in die Rolle des grimmigen Kapitäns Nojus schlüpfte. Er schwang seinen Säbel und sang laut und poltrig verwegene Seemannslieder. Eigentlich war er nur eine Fantasie-Figur von Lilly, die auf den Rollstuhl angewiesen war. Lilly musste ihre Sachen für einen Klinikaufenthalt packen, Angst und Verzweiflung machten ihr zu schaffen. Deshalb träumte sie viel lieber von der Seefahrt, über die sie Geschichten schrieb und dabei den Kapitän Nojus erfunden hatte.

"Du warst plötzlich in meinem Kopf. Habe ich alles nur geträumt?", wunderte sich das Mädchen, als der alte Seebär in ihrem Zimmer erschien. und sie zu einer abenteuerlichen Seefahrt einlud. Das ließ sich Lilly nicht zwei Mal sagen. Sturm und hoher Wellengang begleitet die beiden, sie strandeten auf einer einsamen Insel und gerieten in Gefahr.

"Ich bin ein Kapitän ohne Schiff, ohne See und ohne Schnupftabak", jammerte der Mann. Lilly, vom Kapitän Nojus "kleine Kröte" genannt, erwies sich zwei Mal als Lebensretterin des knorrigen Seemanns.