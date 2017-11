Bad Dürrheim-Oberbaldingen. Beim Gottesdienst am 12. November um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Oberbaldingen, gehalten von Pfarrer Dirk Hasselbeck, wirkt der Musikverein Oberbaldingen mit. Mit den Hammerschlägen der 95 Thesen von dem damals katholischen Mönch Martin Luther, in denen er seine Auffassung über die Rolle der Kirche darlegte und sich gegen den kirchlichen Ablasshandel wandte, kam die Reformation mit Unterstützung der Bevölkerung in Gang. Dieses 500-jährige Jubiläum, mit all seinen Veränderungen, sei für die Musiker ein wichtiger Anlass, einen Gottesdienst im Jubiläumsjahr 2017, mit zu gestalten, so die Verantwortlichen.