Bad-Dürrheim Musikerfest an Samstag und Montag

Bad Dürrheim-Hochemmingen. Am Samstag, 17. September findet eine "Back to the 90s" Party statt, bei der DJ "Hijo del ritmo" Songs der 90er auflegen wird. Einlass hierfür ist ab 20 Uhr. Am Montag, 19. September findet unser traditionelles Handwerkervesper statt. Beginn ist um 17 Uhr. Musikalisch umrahmen wird dies der Musikverein Sunthausen sowie die Habseck Musikanten aus Hubertshofen. In diesem Jahr gibt es auch einen Bieranstich.