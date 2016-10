Bad-Dürrheim Musiker spielen "Für Theresa" und für das Publikum

Gut abgestimmt, nicht zu laut und nicht zu leise, saubere Ansätze und quasi keine Misstöne mehr – auf der Baaremer Höhe übt man offensichtlich gern und bringt zudem Talent mit. Lange und intensiv haben die Zöglinge von Maestro Berthold Berberich für ihren Jahreshöhepunkt "trainiert", die Vorbereitung sei nicht immer ein Zuckerschlecken gewesen. Mit "La Storia" aus der Feder Jacob de Haan gelang denn auch ein intensiver und die Fantasie anregender Einstieg in der Osterberghalle, der dekorierte Bühnenkomponist Haan mag es immer wieder vielstimmig. Beim folgenden "Für Theresa" (Herbert Hornig) konnte nicht mehr viel schief gehen und Andreas Weber hatte mit seiner Tuba besondere Momente.

Leicht und auch etwas pfiffig wurde die "Klezmer Fantasy" (Marcel Saurer) nachgelegt, die Solistinnen Nina Speck und Anita Schneckenburger zeigten, weshalb Stücke wie dieses ihren Platz etwa bei jüdischen Hochzeiten haben. Kurt Gäble ließ wieder einmal in die Reihen der Blasmusikfreunde grüßen, der Musik- und Trachtenverein Öfingen (MTVÖ) war gern behilflich. Der zeitgenössische bajuwarische Komponist hat nicht nur das "Hornfestival" zu Papier gebracht, jenes allerdings scheint im Erholungsort besonders zu gefallen. Viertes Stück der Hausherren – Dirigent Berberich wurde zunehmend locker und schmunzelte teils über beide Ohren. Auch Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser und Bürgermeister Walter Klumpp waren "very amused" und harrten des eigentlich finalen "Children of Sanchez" (Chuck Mangione) – selbstverständlich legten die Musiker noch mehrfach nach, unter anderem mit dem überwiegend von Claudia Mink zelebrierten "Alphornzauber".

Ein "ordentliches Pfund" der heimischen Musikanten – ihr Jahreskonzert darf in Erinnerung bleiben! Selbstverständlich in ganz kollegialer Art ließen sich die Öfinger den Boden durch ihre 30-köpfige Jugend unter Leitung von Julia Weber bereiten, die Mönchweiler Gastmusiker mit Thomas Riedlinger am Taktstock gaben ihr Bestes und freuen sich schon auf den MTVÖ-Gegenbesuch am 18. Dezember.