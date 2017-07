Bad-Dürrheim Musiker haben Grund zur Freude

Bad Dürrheim-Unterbaldingen (kal). Verbunden war diese mit der von Pfarrer Paul Heizmann vorgenommenen Uniformweihe während des Gottesdienstes in der katholischen Kirche St. Gallus. Damit nahm die Kapelle auch Abschied von ihren in den vergangenen 25 Jahren getragenen roten Uniformen, die im übrigen am 16. Mai 1993 in dem gleichen Gotteshaus von einem Geistlichen geweiht wurden.

Das Unterbaldinger Orchester tritt nun in blauen Uniformen bei Konzerten und mit farbgleichen Mützen bei passenden Ereignissen auf.

Erhebliche Kosten