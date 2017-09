Bad-Dürrheim Musiker haben buntes Programm

Nach der Schließung der Wahllokale setzte ein wahrer Besucheransturm ein, sodass schnellstens der Nachschub für die Küche organisiert werden musste, berichtete der Vizevorsitzende Lionel Stiegler. Dass das junge Organisationsteam bei der Zusammenstallung des Unterhaltungsprogramm und der Speisenauswahl richtig lag, bestätigte sich nicht nur am Wahlsonntag, sondern auch am Montag. Da wurde die traditionelle Variante eines Handwerkervespers nach Hausmacherart mit Schwarz-, Leber,- und Bratwurst, Schwartenmagen, geräuchertem Speck und Brot serviert, was großen Anklang fand. Aber auch die leckeren Bratwürste mit Kartoffelsalat, Zwiebelkuchen und Most fanden viele Abnehmer.

Umfangreich gestaltet war auch Unterhaltungsprogramm, wo an den zwei Festtagen mit den Donaumusikanten aus Gutmadingen, den Musikvereinen aus Mönchweiler, Oberbaldingen, Hochemmingen und dem Blasorchester Bad Dürrheim, und zum Festausklang die Millibach Musikanten aus Neudingen gleich fünf Kapellen aufspielten.