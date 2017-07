Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Der Musikverein Unterbaldingen veranstaltet am 8. und 9. Juli sein Sommerfest. Am Samstagabend werden die Gäste ab 20 Uhr in der Ostbaarhalle von einer kleinen Gruppe des Musikvereins und anschließend von der Blasmusikband "Ob8Blech" unterhalten. Das Motto lautet "Dirndl und Lederhosen". Im Vorverkauf kosten die Karten fünf Euro. Diese sind bei jedem Mitglied des Vereins erhältlich. Es wird auch eine Abendkasse geben. Die Gäste erwartet Deftiges, Cocktails, Eis, Liköre und ein extra Barzelt. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und der Uniformweihe in der Kirche. Anschließend wird es in der Ostbaarhalle Mittagessen geben. Auch werden Gastkapellen für musikalische Unterhaltung sorgen.