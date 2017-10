Bad-Dürrheim Musikalischer Zug geht auf Zeitreise

Bad Dürrheim-Sunthausen. Am Montagabend probten das s’Ensemble mit Rolf Winterhalder und der Männerchor Sunthausen, mit Martina Wenzler-Gail, zusammen die Stücke, welche miteinander aufgeführt werden. Damit am Jubiläumskonzert alles klappt, wurde geprobt und probiert, bis beide einverstanden waren. Natürlich muss noch eine Generalprobe angesetzt und noch die eine oder andere Stelle korrigiert werden.

Die Solistinnen Yasmin Ajari, Silvia Schwarz und der Sänger Aaron Müller sind ebenfalls gut vorbereitet, deswegen sehen alle Beteiligten jetzt zuversichtlich dem Großereignis entgegen. Eine bislang noch nie dagewesene Kulisse und Dekoration erwartet am 21. Oktober das Publikum. Auf einer großen Leinwand werden Fotos aus der geschichtlichen Entwicklung des Vereines zu sehen sein, während Sänger, begleitet durch s’Ensemble mit entsprechenden Musikstücken die Vergangenheit des Chores aufarbeiten. Akustisch ergänzt wird alles durch einen "Erzähler" noch verdeutlicht.

Die Besucher werden in einem Bahnhof mit entsprechendem Bahnpersonal erwartet, das sie dann auf "Eine Reise durch die Zeiten" mitnimmt. Schlager von den Toten Hosen, der Gruppe STS, Herbert Grönemeyer, Andreas Gabalier, Peter Alexander, Frank Sinatra, Harry Bellafonte, Helene Fischer und Edoardo Bennato mit Gianna Nannini, unterstreichen symbolisch 125 Jahre Männergesangverein in Sunthausen. Hans Münzer, Lothar Gail und Franz Herbst untermalen diverse Lieder als Solisten. Die Generalprobe wird am Donnerstag 19. Oktober ab 19.30 in der Festhalle sein.