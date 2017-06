Bad-Dürrheim Musikalische Reise

Bad Dürrheim (wli). Alle drei bis vier Wochen gibt es die Einladung der Kurseelsorge Bad Dürrheim zu einem Konzert im Hotel am Solegarten: Am Montagabend waren 50 Zuhörer gekommen, um die "Welt der Romantik" mit zwei ausgezeichneten Künstlerinnen zu erleben. Valeria Gleim (Violine) und ihre Konzertpartnerin am Klavier, Ayla Schmitt, gastierten zum ersten Mal in der Kurstadt. Den begeisterten Zuhörern werden sie sicherlich lange in Erinnerung bleiben.